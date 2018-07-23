В Україні ввели нові правила оформлення лікарняних

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КИЇВ. 23 липня. УНН. З 1 жовтня 2018 року почне діяти нова форма заяви-розрахунку для надання матеріального забезпечення застрахованим особам та окремих виплат потерпілим на виробництві для оплати лікарняних. Відповідну постанову правління Фонду соціального страхування України затвердило на своєму позачерговому засіданні 19 липня, повідомляє УНН з посиланням на повідомлення ФССУ на сайті.

“Зокрема, відповідно до прийнятого Порядку, оформлена заява-розрахунок може бути передана роботодавцем і прийнята Фондом в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису”, — йдеться у повідомленні.

Документ оформлює та подає до робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України або його відділення страхувальник (роботодавець).

Крім того, Порядок дозволить упередити можливі помилки при визначенні розміру допомоги та страхових виплат. З цією метою робочі органи виконавчої дирекції Фонду здійснюватимуть попередній контроль правильності нарахування виплат та у разі виявлення помилок надаватимуть рекомендації страхувальнику щодо їх усунення ще до фінансування виплат.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Соцстрах торік виплатив лікарняних на 9,5 млрд гривень

Це дозволить уникнути штрафів, які сьогодні можуть накладатись на роботодавця у разі виявлення неправомірного використання коштів Фонду соціального страхування України під час перевірок за фактом вже профінансованих заяв-розрахунків.

Також 1 жовтня 2018 року набуває чинності система інформування роботодавцем про здійснені виплати застрахованим особам, що має на меті зменшити ризик можливих затримок при компенсації застрахованим особам втраченого заробітку за період хвороби (оплата за листками непрацездатності), виплаті допомоги по вагітності та пологах, здійсненні страхових виплат потерпілим на виробництві.

Раніше у Мінохорони здоров'я повідомили, коли в Україні запрацює єдина база лікарняних.

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