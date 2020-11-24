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В Украине вступили в действие новые правила ПДД для водителей, велосипедистов и пешеходов

Киев  •  УНН

 • 107196 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Украине вступили в действие новые правила дорожного движения для водителей, велосипедистов и пешеходов. В частности, водителям и пассажирам такси теперь обязательно нужно быть пристегнутыми. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение патрульной полиции Украины и первого заместителя начальника патрульной полиции Алексея Билошицкого в Facebook.

"Вступили в силу изменения в ПДД, которые касаются водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов", - написал Билошицкий.

Теперь для водителей и пассажиров действуют следующие правила:

- водители и пассажиры такси, а также инструкторы по вождению должны быть пристегнуты и в населенном пункте и за его пределами. Не пристегиваться в населенном пункте разрешается только водителям и пассажирам с инвалидностью, если это физиологически невозможно, а также водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств;

- запрещается изменять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков, наносить на них дополнительные обозначения или закрывать их, они должны быть чистыми и достаточно освещенными.

Кроме того, для велосипедистов разрешено движение полосой для маршрутных транспортных средств. Пешеходы обязательно должны использовать световозвращающие элементы в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы, которые двигаются проезжей частью или обочиной, должны использовать световозвращающие элементы (ленту, наклейку, жилет и т.п.) или быть в одежде, которая имеет светоотражающие элементы.

Напомним, Верховная Рада приняла за основу законопроект № 2696 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования световозвращающих элементов участниками дорожного движения.

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