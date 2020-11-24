В Україні вступили в дію нові правила ПДР для водіїв, велосипедистів та пішоходів

“Набрали чинності зміни до ПДР, які стосуються водіїв, пасажирів, велосипедистів та пішоходів”, — написав Білошицький.

Тепер для водіїв та пасажирів діють наступні правила:

— водії та пасажири таксі, а також інструктори з водіння повинні бути пристебнуті і в населеному пункті і поза його межами. Не пристібатися в населеному пункті дозволяється лише водіям і пасажирам з інвалідністю, якщо це фізіологічно неможливо, а також водіям і пасажирам оперативних та спеціальних транспортних засобів;

— забороняється змінювати розміри, форму, позначення, колір і розміщення номерних знаків, наносити на них додаткові позначення або закривати їх, вони повинні бути чистими і достатньо освітленими.

Окрім того, для велосипедистів дозволений рух смугою для маршрутних транспортних засобів. Пішоходи обов’язково мають використовувати світлоповертальні елементи у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїжджою частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи (стрічку, наклейку, жилет тощо) або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила за основу законопроект № 2696 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання світлоповертальних елементів учасниками дорожнього руху.