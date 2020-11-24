В Україні вступили в дію нові правила ПДР для водіїв, велосипедистів та пішоходів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. В Україні вступили в дію нові правила дорожнього руху для водіїв, велосипедистів та пішоходів. Зокрема, водіям та пасажирам таксі відтепер обов’язково потрібно бути пристебнутими. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення Патрульної поліції України та першого заступника начальника Патрульної поліції Олексія Білошицького у Facebook.
“Набрали чинності зміни до ПДР, які стосуються водіїв, пасажирів, велосипедистів та пішоходів”, — написав Білошицький.
Тепер для водіїв та пасажирів діють наступні правила:
— водії та пасажири таксі, а також інструктори з водіння повинні бути пристебнуті і в населеному пункті і поза його межами. Не пристібатися в населеному пункті дозволяється лише водіям і пасажирам з інвалідністю, якщо це фізіологічно неможливо, а також водіям і пасажирам оперативних та спеціальних транспортних засобів;
— забороняється змінювати розміри, форму, позначення, колір і розміщення номерних знаків, наносити на них додаткові позначення або закривати їх, вони повинні бути чистими і достатньо освітленими.
Окрім того, для велосипедистів дозволений рух смугою для маршрутних транспортних засобів. Пішоходи обов’язково мають використовувати світлоповертальні елементи у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїжджою частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи (стрічку, наклейку, жилет тощо) або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила за основу законопроект № 2696 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання світлоповертальних елементів учасниками дорожнього руху.