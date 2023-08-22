В Украине впервые на постсоветском пространстве начали лечить пациентов с альфа-манозидозом

Цитата

"В мире существует единственное лечение этого заболевания. Пациентам внутривенно вводится фермент, которого не хватает в клетках. Это редкое и дорогостоящее лечение, которое подходит не всем пациентам. Однако оно останавливает прогрессирование болезни и частично убирает уже имеющиеся последствия", - рассказала заведующая Центра орфанных заболеваний Охматдета Наталья Самоненко.

Детали

Минздрав пояснил, что альфа-манозидоз - это генетическое заболевание, которое возникает из-за мутации в гене, кодирующем фермент альфа-манозидазу. Отмечается, что без лечения у пациентов прогрессирует поражение костей, легких, сердца, головного мозга. Часто во взрослом возрасте больные не могут самостоятельно ходить, страдают задержкой в развитии.

Первым ребенком в Украине, который получил лечение препаратом, стала восьмилетняя Алина. Как информируют врачи, у девочки болезнь не так быстро прогрессирует. Она имеет проблемы со зрением и слухом, костями, имеется вторичный иммунодефицит. Отмечается, что препарат является дорогостоящим и сейчас не обеспечивается государственной программой закупок. При сотрудничестве министерства и компании Amaxa, производитель лекарств Chiesi Group предоставил препарат в качестве гуманитарной помощи.

"Лекарство нужно вводить раз в неделю постоянно. С лечением у Алины есть все шансы на здоровую и полноценную жизнь. Команда Минздрава желает Алине долгих и счастливых лет жизни, а также благодарит всех причастных за усилия в спасении жизни девочки", - говорится в сообщении.

Напомним

Директор Департамента высокотехнологичной медицинской помощи и инноваций Минздрава Василий Стрелка в комментарии УНН рассказал, что в Украине с начала года услуги по амбулаторной реабилитации получили более 75 тысяч пациентов.