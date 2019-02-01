В Украине упало производство женского белья, мужского - выросло
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Украине в прошлом году производство женских трусов и панталон сократилось на 9,5% по сравнению с 2017 годом. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Так, в 2018 году было произведено женских и девичьих трикотажных машинного или ручного вязания (включая боксерские трусы) трусов и панталон 3761 тысяча штук. В годовом измерении (декабрь к декабрю прошлого года) производство такого белья упало на 15,7%.
Производство бюстгальтеров в прошлом году осталось на уровне 2017 года, однако, в годовом измерении (декабрь к декабрю прошлого года) сократилось на 29,5%. В прошлом году их произвели 4176,6 тысячи штук.
При этом производство мужских трусов и кальсон в прошлом году выросло на 21,6% по сравнению с 2017 годом.
Мужских и мальчишеских трикотажных машинного или ручного вязания (включая боксерские трусы) кальсон и трусов в прошлом году произвели 1674,9 тысячи штук. В годовом измерении (декабрь к декабрю прошлого года) производство мужских трусов и кальсон выросло на 3,8%.
Данные приведены в натуральном выражении; без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, Украина стала производить больше духов.