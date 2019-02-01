В Україні впало виробництво жіночої білизни, чоловічої - зросло
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. В Україні у минулому році виробництво жіночих трусів та панталонів скоротилося на 9,5% проти 2017 року. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Так, у 2018 році було вироблено жіночих та дівчачих трикотажних машинного або ручного в’язання (уключаючи боксерські труси) трусів і панталонів 3761 тисяча штук. У річному вимірі (грудень до грудня минулого року) виробництво такої білизни впало на 15,7%.
Виробництво бюстгалтерів у минулому році залишилося на рівні 2017 року, однак, у річному вимірі (грудень до грудня минулого року) скоротилося на 29,5%. Торік їх виробили 4176,6 тисячі штук.
При цьому виробництво чоловічих трусів і кальсонів торік зросло на 21,6% проти 2017 року.
Чоловічих та хлопчачих трикотажних машинного або ручного в’язання (уключаючи боксерські труси) кальсонів та трусів у минулому році виробили 1674,9 тисячі штук. У річному вимірі (грудень до грудня минулого року) виробництво чоловічих трусів і кальсонів зросло на 3,8%.
Дані наведено у натуральному вираженні; без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
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