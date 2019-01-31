Україна стала робити більше парфумів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. В Україні торік виробили на 27,8% більше парфумів, ніж у 2017 році. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.
За статистичною інформацією, виробництво парфумів у 2018 році сягнуло 6 тисяч 394 декалітрів. У річному вимірі (грудень 2018-го до грудня 2017 року) виробництво парфумів зросло на 401,6%.
Виробництво ж туалетної води торік проти 2017 року впало - на 15,9%, до 29 тисяч 900 декалітрів. У річному вимірі (грудень 2018-го до грудня 2017 року) виробництво туалетної води зросло на 11%.
Дані наведено у натуральному вираженні; без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, у порту Одеси виявили контрафактні парфуми та одяг на 10 млн гривень.