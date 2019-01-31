Украина стала производить больше духов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В Украине в прошлом году произвели на 27,8% больше духов, чем в 2017 году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.
По статистической информации, производство духов в 2018 году достигло 6 тысяч 394 декалитров. В годовом измерении (декабрь 2018-го к декабрю 2017 года) производство духов выросло на 401,6%.
Производство же туалетной воды в прошлом году по сравнению с 2017 годом упало - на 15,9%, до 29 тысяч 900 декалитров. В годовом измерении (декабрь 2018-го к декабрю 2017 года) производство туалетной воды выросло на 11%.
Данные приведены в натуральном выражении; без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, в порту Одессы обнаружили контрафактные духи и одежду на 10 млн гривен.