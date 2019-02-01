В Украине упало производство свинины
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. За год в Украине производство свинины сократилось на 9,3%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Так, в 2018 году было произведено 200 тыс. тонн свинины, что на 9,3% меньше, чем в 2017 году.
В годовом измерении (декабрь к декабрю прошлого года) производство свинины упало на 11,7%.
В течение года больше всего свинины было произведено в Донецкой и Львовской областях - 42,7 тыс. тонн и 36 тыс. тонн соответственно.
Меньше всего свинины было произведено в Николаевской и Сумской областях - 145 тонн и 232 тонн соответственно.
Напомним, как писал УНН, эксперты называют АЧС (африканскую чуму свиней) одной из крупнейших угроз развития свиноводства. И не только в Украине, но и во всем мире.
От болезни не существует спасения, кроме как обеспечение высокого уровня биобезопасности фермерских хозяйств.
Сейчас ученые сразу нескольких стран работают над разработкой вакцин против АЧС. Испанцы, в частности, обещают представить свой продукт уже через полтора - два года.
И если ученым удастся действительно создать способ борьбы с африканской чумой свиней, то, по мнению народного депутата Сергея Тригубенко, "это станет настоящим прорывом, который сэкономит миллионы долларов различным государствам мира".