В Україні впало виробництво свинини

Так, у 2018 році було вироблено 200 тис. тонн свинини, що на 9,3% менше, аніж у 2017 році.

У річному вимірі (грудень до грудня минулого року) виробництво свинини впало на 11,7%.

Протягом року найбільше свинини було вироблено у Донецькій та Львівській областях - 42,7 тис. тонн та 36 тис. тонн відповідно.

Найменше свинини було вироблено у Миколаївській та Сумській областях - 145 тонн та 232 тонни відповідно.

Нагадаємо, як писав УНН, експерти називають АЧС (африканську чуму свиней) однією із найбільших загроз розвитку свинарства. І не лише в Україні, а й в усьому світі.

Від хвороби не існує порятунку, окрім як гарантування високого рівні біобезпеки фермерських господарств.

Наразі вчені одразу декількох країн працюють над розробкою вакцин проти АЧС. Іспанці, зокрема, обіцяють представити свій продукт вже за півтора – два роки.

І якщо вченим вдасться дійсно створити спосіб боротьби з африканською чумою свиней, то, на думку народного депутата Сергія Тригубенка, "це стане справжнім проривом, який заощадить мільйони доларів різним державам світу".