В Украине выпустят марку "Русский военный корабль, иди на#уй!": стартовало голосование за эскиз

Детали

Как сообщили в "Укрпочте", во Всеукраинском народном конкурсе, который Укрпочта объявила 1 марта и который превратился в международный, приняли участие 496 авторов из Украины и разных уголков мира. Среди участников - как взрослые, так и дети, как профессиональные дизайнерские студии, так и любители. По словам участников, конкурс, объявленный Укрпочтой, стал для многих настоящей арт-терапией в эти сложные для нашей страны времена.

"Поскольку количество присланных на конкурс работ значительно превысило ожидания и технические возможности Facebook, внутренней экспертным советом был проведен предварительный отбор, в результате которого на народное голосование представлено 20 конкурсных работ. Среди основных критериев - соответствие заявленной теме, оригинальность идеи, уровень художественного исполнения и соблюдения норм этики в освещении заявленной темы на почтовой марке. Остальные работы войдут в базу данных Укрпочты, которую мы планируем использовать в качестве эскизов других почтовых выпусков патриотической тематики", - говорится в сообщении.

Добавим

Голосование продлится до 11 марта включительно. Конкурсная работа, которая наберет наибольшее количество голосов, будет напечатана Укрпочтой массовым тиражом на первой украинской почтовой марке в условиях военного положения.