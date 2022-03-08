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15 марта, 19:03 • 79700 просмотра

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В Украине выпустят марку "Русский военный корабль, иди на#уй!": стартовало голосование за эскиз

Киев • УНН

 • 448116 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. В Украине выпустят почтовую марку "Русский военный корабль, иди на#уй!". Сегодня на странице Укрпочты в Facebook началось голосование за лучший эскиз, передает УНН.

Детали

Как сообщили в "Укрпочте", во Всеукраинском народном конкурсе, который Укрпочта объявила 1 марта и который превратился в международный, приняли участие 496 авторов из Украины и разных уголков мира. Среди участников - как взрослые, так и дети, как профессиональные дизайнерские студии, так и любители. По словам участников, конкурс, объявленный Укрпочтой, стал для многих настоящей арт-терапией в эти сложные для нашей страны времена.

"Поскольку количество присланных на конкурс работ значительно превысило ожидания и технические возможности Facebook, внутренней экспертным советом был проведен предварительный отбор, в результате которого на народное голосование представлено 20 конкурсных работ. Среди основных критериев - соответствие заявленной теме, оригинальность идеи, уровень художественного исполнения и соблюдения норм этики в освещении заявленной темы на почтовой марке. Остальные работы войдут в базу данных Укрпочты, которую мы планируем использовать в качестве эскизов других почтовых выпусков патриотической тематики", - говорится в сообщении.

Добавим

Голосование продлится до 11 марта включительно. Конкурсная работа, которая наберет наибольшее количество голосов, будет напечатана Укрпочтой массовым тиражом на первой украинской почтовой марке в условиях военного положения.

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