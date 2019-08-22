В Украине выпустят марки ко Дню Независимости
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Укрпочта ко Дню Независимости Украины представит четыре марки с национальной вышивкой. Об этом сообщили УНН в пресс-службу предприятия.
"Укрпочта ко Дню Независимости Украины представляет 4 марки из серии "Украинская вышивка - код нации" с изображением экспонатов Национального центра народной культуры "Музей Ивана Гончара", - указали в ПАО.
Торжественное спецгашение почтовых марок с образцами вышивки Черкасской, Волынской, Черновицкой и Черниговской областей, как отмечается, состоится 23 августа.
Изюминкой мероприятия станет экспозиция аутентичных вышиванок из фондов музея Ивана Гончара.
Напомним, Укрпочта с 1 января 2020 года повысит тариф на прием и доставку периодических печатных изданий по подписке на 12% -15%.