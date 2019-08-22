В Україні випустять марки до Дня Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Укрпошта до Дня Незалежності України представить чотири марки із національною вишивкою. Про це УНН повідомили у пресслужбі підприємства.
"Укрпошта до Дня Незалежності України презентує 4 марки із серії "Українська вишивка - код нації" із зображенням експонатів Національного центру народної культури "Музей Івана Гончара", - вказали у ПАТ.
Урочисте спецпогашення поштових марок зі зразками вишивки Черкаської, Волинської, Чернівецької та Чернігівської областей, як зазначається, відбудеться 23 серпня.
Родзинкою заходу стане експозиція автентичних вишиванок з фондів музею Івана Гончара.
Нагадаємо, Укрпошта з 1 січня 2020 року підвищить тариф на приймання та доставку періодичних друкованих видань за передплатою на 12%-15%.