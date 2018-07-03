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В Украине разоблачили международную группу наркоторговцев: изъяты наркотики на 30 млн грн

В Украине разоблачили международную группу наркоторговцев: изъяты наркотики на 30 млн грн

Киев  •  УНН

 • 15357 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Полиция ликвидировала международную группу наркоторговцев и изъяла наркотики на 30 млн гривен. Задержали организатора наркобизнеса и его приспешников. Кроме того, изъято более шести килограммов контрабандного кокаина, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По словам руководителя Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Андрея Кихтенко, двух наркокурьеров задержали в результате проведения совместной спецоперации работниками Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции, пограничной и таможенной служб аэропорта "Борисполь" под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины. Полицейские изъяли более шести килограммов контрабандного кокаина стоимостью почти 30 млн гривен.

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Организатором группы, по словам Кихтенко, был 42-летний гражданин Турции. Мужчина управлял контрабандной деятельностью и обеспечивал поставки кокаина на территорию Украины. Также он привлек к сотрудничеству своего соотечественника, который временно проживал в Киевской области. Фигурант выполнял функции координатора, в частности - занимался поиском маршрутов поставок кокаина, логистикой и обеспечивал связь курьеров с иностранными наркоторговцами.

В состав группировки также входил 28-летний житель Одесской области, который занимался поиском и вербовкой наркокурьеров через популярные социальные сети. За "работу" вербовщик обещал вознаграждение в сумме от трех до семи тысяч долларов США.

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"Все члены международной наркогруппы арестованы. В отношении них возбуждены уголовные производства, предусмотренные ст. 305 (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) и ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). По закону на злоумышленников ожидает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщил Кихтенко.

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