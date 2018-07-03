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В Україні викрили міжнародну групу наркоторговців: вилучено наркотики на 30 млн грн

В Україні викрили міжнародну групу наркоторговців: вилучено наркотики на 30 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Поліція ліквідувала міжнародну групу наркоторговців та вилучила наркотики на 30 мільйонів гривень. Затримано організатора наркобізнесу та його поплічників. Крім того, вилучено понад шість кілограмів контрабандного кокаїну, передає УНН із посиланням на прес-службу Нацполіції.

За словами керівника Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції Андрія Кіхтенка, двох наркокур’єрів затримано у результаті проведення спільної спецоперації працівниками Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції, прикордонної та митної служб аеропорту “Бориспіль” під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України. Поліцейські вилучили більше шести кілограмів контрабандного кокаїну, вартістю майже 30 мільйонів гривень.

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Організатором групи, за словами Кіхтенка, був 42-річний громадянин Туреччини. Чоловік керував контрабандною діяльністю та забезпечував постачання кокаїну на територію України. Також він залучив до співпраці свого співгромадянина, який тимчасово проживав на Київщині. Фігурант виконував функції координатора, зокрема — займався пошуком маршрутів постачання кокаїну, логістикою та забезпечував звʼязок курʼєрів із іноземними наркоторговцями.

До складу угруповання також входив 28-річний житель Одещини, який займався пошуком і вербуванням наркокурʼєрів через популярні соціальні мережі. За “роботу” вербувальник обіцяв винагороду в сумі від трьох до семи тисяч доларів США.

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"Усіх членів міжнародної наркогрупи заарештовано. Відносно них відкрито кримінальні провадження, передбачені ст. 305 (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) та ч. 3 ст. 307 Кримінального Кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Згідно із законом на зловмисників очікує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна",- повідомив Кіхтенко.

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