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В Украине открылись два первых социальных центра для молодых отцов

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 декабря. УНН. В Украине открылись два первых социальных клуба для отцов. В Виннице и Одессе молодых пап учат уходу за детьми и развитию более гармоничных отношений в семье, передает УНН со ссылкой на Центр новостей ООН.

В Украине открылись два первых социальных центра для молодых отцов

“Украина участвует в первой региональной программе по вопросам гендерного равенства в регионе Восточного партнерства. Программа включает стратегии, направленные на борьбу со структурными гендерными барьерами и нормами, с особым акцентом на трансформацию стереотипного поведения, привлечение мужчин к выполнению родительских и домашних обязанностей”, — рассказал сотрудник Представительства ЕС в Украине Мартин Шредер.

В клубах для пап в первую очередь будут проводить лекции и мастер-классы в сфере детской психологии, управления стрессом, межличностных отношений, сексуального образования, гендерного равноправия. Отдельно будут проходить практические подготовительные занятия для будущих родителей. Социальные клубы для отцов открылись при поддержке Евросоюза, Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и структуры “ООН-женщины”.

“Последние исследования в Украине показывают, что в обществе все еще преобладают традиционные подходы. Около 70% мужчин считают, что главная роль женщины — это работа по дому, более 60% мужчин считают, что забота о детях должна ложиться в основном на женские плечи”, — сказал руководитель Представительства ЮНФПА в Украине Хаиме Надаль.

Добавим, что в ближайшем будущем социальные клубы для отцов откроются еще в нескольких городах Украины.

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