В Україні відкрилися два перших соціальних центра для молодих татусів

“Україна бере участь в першій регіональній програмі з питань гендерної рівності в регіоні Східного партнерства. Програма включає стратегії, спрямовані на боротьбу зі структурними гендерними бар’єрами і нормами, з особливим акцентом на трансформацію стереотипної поведінки, залучення чоловіків до виконання батьківських і домашніх обов’язків”, — розповів співробітник Представництва ЄС в Україні Мартін Шредер.

У клубах для тат в першу чергу будуть проводити лекції та майстер-класи в сфері дитячої психології, управління стресом, міжособистісних відносин, сексуальної освіти, гендерної рівноправності. Окремо будуть проходити практичні підготовчі заняття для майбутніх батьків. Соціальні клуби для батьків відкрилися за підтримки Євросоюзу, Фонду ООН в області народонаселення (ЮНФПА) та структури “ООН-жінки”.

“Останні дослідження в Україні показують, що в суспільстві все ще переважають традиційні підходи. Близько 70% чоловіків вважають, що головна роль жінки — це робота по дому, більше 60% чоловіків вважають, що турбота про дітей повинна лягати в основному на жіночі плечі”, — сказав керівник Представництва ЮНФПА в Україні Хаїме Надаль.

Додамо, що в найближчому майбутньому соціальні клуби для татусів відкриються ще в декількох містах України.