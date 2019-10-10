В Украине выдали предупреждение о пожарной опасности
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. В Украине 10-15 октября сохранится самый высокий уровень пожарной опасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, 10-15 октября в Донецкой, Запорожской, Одесской, большинстве районов Черкасской и Кировоградской областей сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - указали в ведомстве.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Напомним, медик рассказал, как уберечься от токсичного дыма при сжигании листьев и сухой травы.