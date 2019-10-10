В Україні видали попередження про пожежну небезпеку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. В Україні 10-15 жовтня утримається найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС.
"За даними Укргідрометцентру, 10-15 жовтня у Донецькій, Запорізькій, Одеській, більшості районів Черкаської та Кіровоградської областей утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - вказали у відомстві.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
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