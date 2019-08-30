В Украине в прошлом году с диагнозом аутизм было более 70 взрослых лиц

“Заболеваемость (аутизмом — ред.) среди лиц в возрасте 18 лет и старше (взрослые) в Украине составила 74 человека или 0,21 на 100 тысяч взрослого населения, распространенность — 274 человека или 0,79 в показателе на 100 тысяч”, — говорится в ответе.

Напомним, в Украине в 2018 году более тысячи лиц в возрасте от 0-17 лет впервые в жизни установлен диагноз аутизм.

Как сообщал УНН, в Украине в 2018 году было выявлено почти 300 новорожденных с синдромом Дауна.