В Україні у минулому році з діагнозом аутизм було понад 70 дорослих осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. В Україні у минулому році з встановленим діагнозом аутизм було понад 70 дорослих осіб. Про це у відповідь на запит журналіста УНН повідомили у МОЗ.
“Захворюваність (на аутизм — ред.) серед осіб віком 18 років і старші (дорослі) в Україні становила 74 особи або 0,21 на 100 тисяч дорослого населення, поширеність — 274 особи або 0,79 у показнику на 100 тисяч”, — йдеться у відповіді.
Нагадаємо, в Україні протягом 2018 року понад тисячі особам віком від 0-17 років було вперше в житті встановлено діагноз аутизм.
Як повідомляв УНН, в Україні у 2018 році було виявлено майже 300 новонароджених із синдромом Дауна.