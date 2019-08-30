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В Україні у минулому році з діагнозом аутизм було понад 70 дорослих осіб

В Україні у минулому році з діагнозом аутизм було понад 70 дорослих осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. В Україні у минулому році з встановленим діагнозом аутизм було понад 70 дорослих осіб. Про це у відповідь на запит журналіста УНН повідомили у МОЗ.

“Захворюваність (на аутизм — ред.) серед осіб віком 18 років і старші (дорослі) в Україні становила 74 особи або 0,21 на 100 тисяч дорослого населення, поширеність — 274 особи або 0,79 у показнику на 100 тисяч”, — йдеться у відповіді.

Нагадаємо, в Україні протягом 2018 року понад тисячі особам віком від 0-17 років було вперше в житті встановлено діагноз аутизм.

Як повідомляв УНН, в Україні у 2018 році було виявлено майже 300 новонароджених із синдромом Дауна.

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