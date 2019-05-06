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В Украине в этом году планируют завершить производство 49 патриотических фильмов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 мая. УНН. При государственной поддержке Правительства и Министерства культуры Украины в 2019 году планируется завершение производства почти 50 фильмов. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в Министерстве культуры Украины.

"При государственной поддержке Правительства и Министерства культуры Украины, в рамках выполнения бюджетной программы "Производство (создание) фильмов патриотического направления", в 2019 году планируется завершение производства 49 фильмов, из которых на (3 мая 2019 года - ред.) производство 2 х фильмов уже завершено", - говорится в ответе на запрос.

Также отмечается, что в 2018 году был создан один фильм при поддержке Правительства и Министерства культуры Украины.

Напомним, в I квартале 2019 года Госкино не выделяли финансовую поддержку на производство и распространение фильмов.

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