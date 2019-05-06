В Україні цього року планують завершити виробництво 49 патріотичних фільмів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. За державної підтримки Уряду та Міністерства культури України у 2019 році планується завершення виробництва майже 50 фільмів. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Міністерстві культури України.
“За державної підтримки Уряду та Міністерства культури України, в рамках виконання бюджетної програми „Виробництво (створення) фільмів патріотичного спрямування“, у 2019 році планується завершення виробництва 49 фільмів, з яких станом на (3 травня 2019 року — ред.) виробництво 2-х фільмів вже завершено”, — йдеться у відповіді на запит.
Також, зазначається, що у 2018 році було створено один фільм за підтримки Уряду та Міністерства культури України.
Нагадаємо, у I кварталі 2019 року Держкіно не виділяло фінансову підтримку на виробництво та розповсюдження фільмів.