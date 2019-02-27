В Украине идут переговоры об отправке на Евровидение группы Kazka

"На данный момент представители группы Kazka не отвечают, я написала их музыкальному продюсеру Андрею Уреневу. Посмотрим, что будет дальше. Если они откажутся, тогда далее мы будем обсуждать целесообразность продолжения дальнейших переговоров с другими артистами", - сообщила Кольцова.

Сложности с украинским кандидатом начались после того, как от участия в конкурсе отказались победительница нынешнего украинского национального отбора участников "Евровидения-2019" Maruv и занявшая второе место группа Freedom Jazz.

"Мне кажется, сейчас, в этой ситуации - это кризис, в котором нет однозначного ответа, правильного, потому что общество разделено", - прокомментировала Кольцова создавшееся положение. По ее словам, не исключено, что в случае провала переговоров с группой Kazka, Украина не будет участвовать в конкурсе.



Напомним, Freedom-jazz отказался от участия в Евровидении-2019.



Как сообщал УНН, MARUV не будет представлять Украину на Евровидении. Это произошло потому, что переговоры между НСТУ и командой исполнительницы MARUV принесли следующий результат: стороны к согласию не пришли, соглашение подписано не будет. Решение об исполнителе, который будет представлять Украину на Евровидении пока не принято.