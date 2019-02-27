В Україні тривають переговори про відправку на Євробачення гурту Kazka

"На даний момент представники гурту Kazka не відповідають, я написала їх музичному продюсеру Андрію Уреньову. Подивимося що буде далі. Якщо вони відмовляться, тоді далі ми будемо обговорювати доцільність продовження подальших переговорів з іншими артистами", - повідомила Кольцова.

Складнощі з українським кандидатом почалися після того, як від участі в конкурсі відмовилися переможниця цьогорічного українського національного відбору учасників "Євробачення-2019" Maruv і зайняла друге місце група Freedom Jazz.

"Мені здається, зараз, в цій ситуації - це криза, в якій немає однозначної відповіді, правильної, тому що суспільство розділене", - прокоментувала Кольцова становище. За її словами, не виключено, що в разі провалу переговорів з групою Kazka, Україна не братиме участі в конкурсі.



Нагадаємо, Freedom-jazz відмовився від участі в Євробаченні-2019 .



Як повідомляв УНН, MARUV не представлятиме Україну на Євробаченні. Це сталося через те, що переговори між НСТУ і командою виконавиці MARUV принесли наступний результат: сторони до згоди не дійшли, угоду підписано не буде. Рішення про виконавця, який представлятиме Україну на Євробаченні поки не прийнято.