В Украине в прошлом году обнаружили почти 300 новорожденных с синдромом Дауна
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В Украине в 2018 году было выявлено почти 300 новорожденных с синдромом Дауна. Об этом в ответ на запрос журналиста УНН сообщили в Министерстве охраны здоровья Украины.
"За 2018 года выявлено 281 новорожденного с синдромом Дауна", - говорится в ответе.
Справка: Синдром Дауна - одна из форм геномной патологии, при которой чаще всего кариотип представлен 47 хромосомами вместо нормальных 46. Степень проявления задержки умственного и речевого развития зависит как от врожденных факторов, так и от занятий с ребенком. Дети с синдромом Дауна учатся. Занятия с ними по специальным методикам, учитывающим особенности их развития и восприятия, обычно приводят к неплохим результатам.
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Как сообщал УНН, в Херсоне состоялся модный показ, где в роли моделей выступили дети с синдромом Дауна.