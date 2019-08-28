В Україні торік виявили майже 300 новонароджених із синдромом Дауна
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. В Україні у 2018 році було виявлено майже 300 новонароджених із синдромом Дауна. Про це у відповідь на запит журналіста УНН повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.
"За 2018 рік виявлено 281 новонародженого з синдромом Дауна", - йдеться у відповіді.
Довідка: Синдром Дауна – одна з форм геномної патології, при якій найчастіше каріотип представлено 47 хромосомами замість нормальних 46. Ступінь прояву затримки розумового і мовного розвитку залежить як від вроджених факторів, так і від занять з дитиною. Діти з синдромом Дауна навчаються. Заняття з ними за спеціальними методиками, що враховує особливості їх розвитку і сприйняття, зазвичай призводять до непоганих результатів.
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Як повідомляв УНН, у Херсоні відбувся модний показ, де в ролі моделей виступили діти з синдромом Дауна.