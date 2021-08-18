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В Украине создают центры неонатального скрининга для диагностики редких болезней у новорожденных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. Правительство создает центры неонатального скрининга для диагностики редких болезней у новорожденных. Об этом на заседании Кабмина сегодня заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Цитата

“В таких центрах будут проводить исследования, которые позволяют вовремя выявить у новорожденных наследственные или врожденные болезни. Мы говорим о более чем 20 различных орфанных заболеваниях, которые смогут быть диагностированы в сверхсовременных медицинских центрах”, — заявил Шмыгаль.

Детали

В частности, Шмыгаль заявил, что в этом году на этот проект будет выделено 300 млн грн.

Напомним

17 июня Верховная Рада на заседании приняла в целом президентский проект закона № 5589 по обеспечению расширенного неонатального скрининга в Украине. Решение поддержало 333 народных избранника.

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