В Украине создают центры неонатального скрининга для диагностики редких болезней у новорожденных
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Правительство создает центры неонатального скрининга для диагностики редких болезней у новорожденных. Об этом на заседании Кабмина сегодня заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Цитата
“В таких центрах будут проводить исследования, которые позволяют вовремя выявить у новорожденных наследственные или врожденные болезни. Мы говорим о более чем 20 различных орфанных заболеваниях, которые смогут быть диагностированы в сверхсовременных медицинских центрах”, — заявил Шмыгаль.
Детали
В частности, Шмыгаль заявил, что в этом году на этот проект будет выделено 300 млн грн.
Напомним
17 июня Верховная Рада на заседании приняла в целом президентский проект закона № 5589 по обеспечению расширенного неонатального скрининга в Украине. Решение поддержало 333 народных избранника.