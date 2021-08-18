В Україні створюють центри неонатального скринінгу для діагностики рідкісних хвороб у новонароджених
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Уряд створює центри неонатального скринінгу для діагностики рідкісних хвороб у новонароджених. Про це на засіданні Кабміну сьогодні заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
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“У таких центрах будуть проводити дослідження, які дозволяють вчасно виявити у новонароджених спадкові або вроджені хвороби. Ми говоримо про більш ніж 20 різних орфанних захворювань, які зможуть бути діагностовані в надсучасних медичних центрах”, — заявив Шмигаль.
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Зокрема, Шмигаль заявив, що в цьому році на цей проект буде виділено 300 млн грн.
Нагадаємо
17 червня Верховна Рада на засіданні ухвалила в цілому президентський проект закону № 5589 щодо забезпечення розширеного неонатального скринінгу в Україні. Рішення підтримало 333 народні обранці.