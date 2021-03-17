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В Украине создадут центры креативной экономики

В Украине создадут центры креативной экономики

Киев  •  УНН

 • 18019 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Кабинет министров Украины утвердил порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для создания центров креативной экономики. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.

Цитата

“Правительство утвердило Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для создания центров креативной экономики. Проект постановления, разработанный Минрегионом, был принят 17 марта на заседании правительства”, — говорится в сообщении.

Детали

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев сообщил, что государственной стратегией регионального развития на 2021-2027 годы реализуется цель “Повышение уровня конкурентоспособности регионов”, в рамках которой предполагается распространение практики образования центров развития креативной экономики в городах различного масштаба и с различными социально-экономическими условиями .

“Создание центров креативной экономики позволит повысить инвестиционную привлекательность региона и будет способствовать развитию бизнеса в креативном секторе экономики”, — отметил Чернышов.

Сообщается, что центры будут стимулировать повышение экономической активности в регионах, культивировать smart-предпринимательство и способствовать снижению безработицы и эмиграции молодежи. Планируется, что они будут включать создание лабораторий, ІТ-школы, микропроизводство, креативные пространства для обучения и коворкинга.

Так, в государственном бюджете на 2021 год на создание Центров предусмотрено более 110 млн гривен. Средства будут направлены, в частности на строительство (новое, реконструкция или капитальный ремонт) зданий, в которых будут создаваться центры креативной экономики, а также на изготовление проектной документации.

Предложения по перечней проектов будут формироваться местными государственными администрациями, исполнительными органами местных советов и подаваться на утверждение Минрегиона.

“Среди основных условий предоставления финансирования является соответствие проекта по созданию центров креативной экономики приоритетам, определенным в программных и стратегических документах развития территорий, наличие финансово-экономического обоснования способности долгосрочного функционирования центра креативной экономики, кроме того, проекты должны соответствовать принципам безбарьерности и срок их реализации не превышает 2 года”, — отмечается в сообщении.

Дополнение

Кабинет министров Украины утвердил Национальную экономическую стратегию до 2030 года.

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