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В Україні створять центри креативної економіки

В Україні створять центри креативної економіки

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення центрів креативної економіки. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.

Цитата

“Уряд затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення центрів креативної економіки. Проект постанови, розроблений Мінрегіоном, було схвалено 17 березня на засіданні Уряду”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов повідомив, що державною стратегією регіонального розвитку на 2021-2027 роки реалізовується ціль “Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів”, в рамках якої передбачається поширення практики утворення центрів розвитку креативної економіки в містах різного масштабу та з різними соціально-економічними умовами.

“Створення центрів креативної економіки дозволить підвищити інвестиційну привабливість регіону та сприятиме розвитку бізнесу у креативному секторі економіки”, — зазначив Чернишов.

Повідомляється, що центри стимулюватимуть підвищення економічної активності в регіонах, культивуватимуть smart-підприємництво та сприятимуть зниженню безробіття та еміграції молоді. Планується, що вони включатимуть створення лабораторій, ІТ-школи, мікровиробництво, креативні простори для навчання та коворкінгу.

Так, у державному бюджеті на 2021 рік на створення Центрів передбачено понад 110 млн гривень. Кошти будуть спрямовані, зокрема на будівництво (нове, реконструкцію чи капітальний ремонт) будівель, в яких створюватимуться центри креативної економіки, а також на виготовлення проектної документації.

Пропозиції щодо переліків проектів формуватимуться місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами місцевих рад та подаватимуться на затвердження Мінрегіону.

“Серед основних умов надання фінансування є відповідність проекту зі створення центрів креативної економіки пріоритетам, визначених у програмних та стратегічних документах розвитку територій, наявність фінансово-економічного обґрунтування спроможності довгострокового функціонування центру креативної економіки, крім того, проекти повинні відповідати принципам безбар’єрності та строк їх реалізації не перевищує 2 роки”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

Кабінет міністрів України затвердив Національну економічну стратегію до 2030 року.

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