В Украине создадут систему отслеживания контактов людей, заболевших COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Украине создадут систему отслеживания контактов людей, заболевших COVID-19, что позволит нам более оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний. Об этом в своем Telegram-канале написал министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов, передает УНН.
"Минздрав, МВД, Минцифры и другие ответственные органы должны создать эффективную систему отслеживания контактов людей, заболевших COVID-19. Эти эпидемиологические расследования должны быть системными, с жестким контролем за самоизоляцией. Это позволит нам более оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний", - написал Немчинов.
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Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировано два антирекорда по распространению COVID-19 - это количество зафиксированных новых случаев и количество госпитализированных.