В Україні створять систему відслідковування контактів людей, які захворіли на COVID-19

“МОЗ, МВС, Мінцифри та інші відповідальні органи мають створити ефективну систему відслідковування контактів людей, які захворіли на COVID-19. Ці епідеміологічні розслідування мають бути системними, з жорстким контролем за самоізоляцією. Це дасть можливість нам більш оперативно реагувати та розривати ланцюги захворювань”, - написав Немчінов.

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано два антирекорди щодо поширення COVID-19 — це кількість зафіксованих нових випадків та кількість госпіталізованих.