В Украине создан первый в мире автономный поезд-кухню
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Укрзализныця создала первый в мире автономный поезд-кухню - Food Train. Он может автономно работать до 7 дней. Оборудование позволяет готовить полноценные блюда. В ближайшее время он заступит на постоянное дежурство в прифронтовых районах, пишет УНН с ссылкойна перевозчика.
Детали
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Железнодорожные вокзалы прошлой зимой стали центрами обогрева и питания для всех украинцев в прифронтовых регионах, где блэкауты имели регулярный характер, отметил перевозчик. В этом году в дополнение к вокзалам Укрзализныця создала поезд, который способен производить более 10 тысяч порций пищи в день в любом месте и в любое время.
“Вместе с фондом Говарда Баффета запустили еще один уникальный проект, который не имеет аналогов. Food train уже прошел тестовую проверку, и в ближайшее время совместная команда Укрзализныци и фонда заступит на постоянное дежурство в самых сложных прифронтовых районах Украины, где тепло и еда являются критически важными для жизни”, - отметил председатель правления Укрзализныци Евгений Лященко.
Поезд состоит из 6 вагонов под локомотивом:
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- генераторный вагон (~400 кВт + собственная заправочная станция для автономной работы);
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- вагон-холодильник с морозильной камерой для хранения продуктов;
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- вагон с холодной кухней для предварительной обработки продуктов;
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- вагон с горячей кухней для приготовления финальных блюд;
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- вагон для персонала поезда с душем и стиральной машиной;
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- багажный вагон на 27 тысяч литров воды с фильтрационной и насосной станциями.
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Food Train может автономно работать 5-7 дней, а оборудование поезда позволяет готовить полноценные блюда: супы, каши, салаты, мясо и прочее. Специальные термобоксы, установленные внутри поезда, позволяют легко транспортировать уже готовые ланчбоксы с едой от поезда-кухни до конечного потребителя.
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