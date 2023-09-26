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В Украине создан первый в мире автономный поезд-кухню

В Украине создан первый в мире автономный поезд-кухню

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 сентября. УНН. Укрзализныця создала первый в мире автономный поезд-кухню - Food Train. Он может автономно работать до 7 дней. Оборудование позволяет готовить полноценные блюда. В ближайшее время он заступит на постоянное дежурство в прифронтовых районах, пишет УНН с ссылкойна перевозчика. 

Детали

Железнодорожные вокзалы прошлой зимой стали центрами обогрева и питания для всех украинцев в прифронтовых регионах, где блэкауты имели регулярный характер, отметил перевозчик. В этом году в дополнение к вокзалам Укрзализныця создала поезд, который способен производить более 10 тысяч порций пищи в день в любом месте и в любое время. 

“Вместе с фондом Говарда Баффета запустили еще один уникальный проект, который не имеет аналогов. Food train уже прошел тестовую проверку, и в ближайшее время совместная команда Укрзализныци и фонда заступит на постоянное дежурство в самых сложных прифронтовых районах Украины, где тепло и еда являются критически важными для жизни”, - отметил председатель правления Укрзализныци Евгений Лященко.

Поезд состоит из 6 вагонов под локомотивом:

  • генераторный вагон (~400 кВт + собственная заправочная станция для автономной работы);
  • вагон-холодильник с морозильной камерой для хранения продуктов;
  • вагон с холодной кухней для предварительной обработки продуктов;
  • вагон с горячей кухней для приготовления финальных блюд;
  • вагон для персонала поезда с душем и стиральной машиной;
  • багажный вагон на 27 тысяч литров воды с фильтрационной и насосной станциями.

Food Train может автономно работать 5-7 дней, а оборудование поезда позволяет готовить полноценные блюда: супы, каши, салаты, мясо и прочее. Специальные термобоксы, установленные внутри поезда, позволяют легко транспортировать уже готовые ланчбоксы с едой от поезда-кухни до конечного потребителя.

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