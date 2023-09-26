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В Україні створено перший у світі автономний поїзд-кухню

В Україні створено перший у світі автономний поїзд-кухню

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Укрзалізниця створила перший у світі автономний поїзд-кухню - Food Train. Він може автономно працювати до 7 днів. Обладнання дозволяє готувати повноцінні страви. Найближчим часом він заступить на постійне чергування у прифронтових районах, пише УНН з посиланням на перевізника. 

Деталі

Залізничні вокзали минулої зими стали центрами обігріву та харчування для всіх українців у прифронтових регіонах, де блекаути мали регулярний характер, зауважив перевізник. Цього року на додачу до вокзалів Укрзалізниця створила поїзд, який здатен виробляти понад 10 тисяч порцій їжі на день будь-де і будь-коли. 

“Разом із фондом Говарда Баффета запустили ще один унікальний проєкт, який не має аналогів. Food train вже пройшов тестову перевірку, і найближчим часом спільна команда Укрзалізниці та фонду заступить на постійне чергування в найскладніших прифронтових районах України, де тепло та їжа є критично важливими для життя”, - зазначив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.

Поїзд складається з 6 вагонів під локомотивом:

  • генераторний вагон (~400 кВт+власна заправна станція для автономної роботи);
  • вагон-холодильник з морозильною камерою для зберігання продуктів;
  • вагон з холодною кухнею для попередньої обробки продуктів;
  • вагон з гарячою кухнею для приготування фінальних страв;
  • вагон для персоналу поїзда з душем і пральною машиною;
  • багажний вагон на 27 тисяч літрів води з фільтраційною та насосною станціями.

Food Train може автономно працювати 5-7 днів, а обладнання поїзда дозволяє готувати повноцінні страви: супи, каші, салати, мʼясо та інше. Спеціальні термобокси, встановлені всередині поїзда, дозволяють легко транспортувати вже готові ланчбокси з їжею від поїзда-кухні до кінцевого споживача.

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