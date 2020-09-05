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В Украине стартовала избирательная кампания: особенности

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. Сегодня, 5 сентября, в Украине официально стартовал избирательный процесс на местных выборах, назначенных на 25 октября, сообщает УНН.

В Украине стартовала избирательная кампания: особенности

Календарь избирательного процесса

В течение 50 дней будет происходить поэтапная подготовка, проведение голосования и подведение итогов выборов. Согласно календарному плану Центральной избирательной комиссии запланированы следующие этапы:

• представление в ЦИК копий решений руководящих органов партий об участии в выборах их местных организаций - до 6 сентября;
• выдвижение кандидатов на должности председателей советов населенных пунктов, кандидатов в депутаты - 15-24 сентября;
• обнародования сведений о регистрации кандидатов - по 2 октября;
• начало предвыборной агитации - со следующего дня после принятия решения о регистрации кандидата;
• отправка приглашений избирателям - до 15 октября;
• день голосования - 25 октября, с 08:00 до 20:00;
• объявления результатов - 3-6 ноября.

В этом году выборы будут проходить по новым Избирательным кодексом, учитывающий новую территориальную основу Украины. Во время выборов будет учтен количественный аспект - в зависимости от количества избирателей в громаде избирательный процесс будет иметь особенности:

В территориальных громадах с количеством избирателей в 10 000 депутатов сельских, поселковых, городских рад будут избирать по мажоритарной системе в многомандатных избирательных округах. В каждом таком округе при этом может быть избрано не менее двух и не более четырех депутатов.

В территориальных громадах с количеством избирателей 10 000 и более депутатов будут избирать по системе пропорционального представительства по открытым избирательным спискам местных организаций политических партий в территориальных избирательных округах, на которые делится единый многомандатный избирательный округ.

В бюллетенях будут указаны не только партии, но и список кандидатов от каждой политсилы, за которых можно отдать голос.

Еще одна особеность - внедрение гендерных квот: не менее 40% представителей одного пола в списке партии, то есть среди 5 кандидатов должно быть не менее 2 женщины.

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