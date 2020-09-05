В Україні стартувала виборча кампанія: особливості

Календар виборчого процесу

Протягом 50 днів відбуватиметься поетапна підготовка, проведення голосування та підбиття підсумків виборів. Відповідно до календарного плану Центральної виборчої комісії заплановані наступні етапи:

• подання до ЦВК копій рішень керівних органів партій про участь у виборах їх місцевих організацій - до 6 вересня;

• висування кандидатів на посади голів рад населених пунктів, кандидатів в депутати - 15-24 вересня;

• оприлюднення відомостей про реєстрацію кандидатів - до 2 жовтня;

• початок передвиборної агітації - з наступного дня після ухвалення рішення про реєстрацію кандидата;

• відправка запрошень виборцям - до 15 жовтня;

• день голосування - 25 жовтня, з 08:00 до 20:00;

• оголошення результатів - 3-6 листопада.

Цього року вибори відбуватимуться за новим Виборчим кодексом, що враховує нову територіальну основу України. Під час виборів буде врахований кількісний аспект – залежно від кількості виборців у громаді виборчий процес матиме особливості:

У територіальних громадах з кількістю виборців у 10 тисяч депутатів сільської, селищної, міської ради обиратимуть за мажоритарною системою в багатомандатних виборчих округах. У кожному такому окрузі при цьому може бути обрано не менше двох і не більше чотирьох депутатів.

У територіальних громадах з кількістю виборців 10 тисяч і більше депутатів обиратимуть за системою пропорційного представництва за відкритими виборчими списками місцевих організацій політичних партій у територіальних виборчих округах, на які поділяється єдиний багатомандатний виборчий округ.

В бюлетенях будуть вказані не лише партії, але і список кандидатів від кожної політсили, за яких також можна віддати голос.

Ще одна особиливість – запровадження гендерних квот: не менше 40% представників однієї статі в списку партії, тобто серед 5 кандидатів має бути щонайменше 2 жінки.