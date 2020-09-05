В Україні стартувала виборча кампанія: особливості
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Сьогодні, 5 вересня, в Україні офіційно стартував виборчий процес на місцевих виборах, призначених на 25 жовтня, повідомляє УНН.
Календар виборчого процесу
Протягом 50 днів відбуватиметься поетапна підготовка, проведення голосування та підбиття підсумків виборів. Відповідно до календарного плану Центральної виборчої комісії заплановані наступні етапи:
• подання до ЦВК копій рішень керівних органів партій про участь у виборах їх місцевих організацій - до 6 вересня;
• висування кандидатів на посади голів рад населених пунктів, кандидатів в депутати - 15-24 вересня;
• оприлюднення відомостей про реєстрацію кандидатів - до 2 жовтня;
• початок передвиборної агітації - з наступного дня після ухвалення рішення про реєстрацію кандидата;
• відправка запрошень виборцям - до 15 жовтня;
• день голосування - 25 жовтня, з 08:00 до 20:00;
• оголошення результатів - 3-6 листопада.
Цього року вибори відбуватимуться за новим Виборчим кодексом, що враховує нову територіальну основу України. Під час виборів буде врахований кількісний аспект – залежно від кількості виборців у громаді виборчий процес матиме особливості:
У територіальних громадах з кількістю виборців у 10 тисяч депутатів сільської, селищної, міської ради обиратимуть за мажоритарною системою в багатомандатних виборчих округах. У кожному такому окрузі при цьому може бути обрано не менше двох і не більше чотирьох депутатів.
У територіальних громадах з кількістю виборців 10 тисяч і більше депутатів обиратимуть за системою пропорційного представництва за відкритими виборчими списками місцевих організацій політичних партій у територіальних виборчих округах, на які поділяється єдиний багатомандатний виборчий округ.
В бюлетенях будуть вказані не лише партії, але і список кандидатів від кожної політсили, за яких також можна віддати голос.
Ще одна особиливість – запровадження гендерних квот: не менше 40% представників однієї статі в списку партії, тобто серед 5 кандидатів має бути щонайменше 2 жінки.