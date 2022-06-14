В Украине станет прохладнее: синоптики дали новый прогноз
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. В Украине завтра станет прохладнее, температура не будет превышать 27 градусов тепла, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
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"15 июня в восточной и юго-восточной части кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков", - отметили синоптики.
Детали
Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.
Температура в западных областях ночью 7-12°, днем 18-23°, в Карпатах 10-12°; на остальной территории ночью 10-15°, на побережье морей местами 17-22°, днем 22-27°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области завтра без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 22-27°, в Киеве ночью 13-15°, днем 23-25°.