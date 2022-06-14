В Україні стане прохолодніше: синоптики дали новий прогноз
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. В Україні завтра стане прохолодніше, температура не перевищуватиме 27 градусів тепла, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
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"15 червня у східній та південно-східній частині короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів", - зазначили синоптики.
Деталі
Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.
Температура у західних областях вночі 7-12°, вдень 18-23°, в Карпатах 10-12°; на решті території вночі 10-15°, на узбережжі морів місцями 17-22°, вдень 22-27°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині завтра без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°, у Києві вночі 13-15°, вдень 23-25°.