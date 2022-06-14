В Україні стане прохолодніше: синоптики дали новий прогноз

Цитата

"15 червня у східній та південно-східній частині короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів", - зазначили синоптики.

Деталі

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура у західних областях вночі 7-12°, вдень 18-23°, в Карпатах 10-12°; на решті території вночі 10-15°, на узбережжі морів місцями 17-22°, вдень 22-27°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині завтра без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°, у Києві вночі 13-15°, вдень 23-25°.