В Украине упростили маркировку импортных продуктов питания

Цитата

"Речь идет о смягчении ряда требований к операторам рынка, которые ввозят продукцию в Украину", - говорится в сообщении.

Детали

• поставщики пищевой продукции могут не указывать информацию о продукте на государственном языке Украины. Вместо этого партия товара должна обязательно сопровождаться данными на украинском языке;

• маркировку продуктов питания и кормов, которые пересылаются как гуманитарная помощь, разрешается осуществлять на языке импортера;

• операторы рынка в случае закрытия своих предприятий могут использовать остатки упаковки или тары на других мощностях, производящие аналогичные пищевые продукты и корма.

"Ослабление требований к импортерам позволит быстрее поставлять украинцам продукты, в которых они больше всего нуждаются. Обеспечение населения всем необходимым должно происходить бесперебойно при любых условиях, и это - приоритетная задача правительства", - говорится в сообщении.

Дополнение

Кабинет министров Украины одобрил решение о максимальном упрощении всех таможенных процедур.



