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В Україні спростили маркування імпортних продуктів харчування

В Україні спростили маркування імпортних продуктів харчування

Київ • УНН

 • 100290 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Кабінет міністрів України спростив вимоги до маркування імпортних продуктів харчування, щоб їх можна було швидше ввезти під час воєнного стану. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство економіки України.

Цитата

"Йдеться про пом’якшення низки вимог до операторів ринку, які ввозять продукцію до України", - ідеться в повідомленні.

Деталі

• постачальники харчової продукції можуть не вказувати інформацію про продукт державною мовою України. Натомість партія товару має обов’язково супроводжуватись даними українською мовою;

• маркування продуктів харчування та кормів, які пересилаються як гуманітарна допомога, дозволяється здійснювати мовою імпортера;

• оператори ринку у разі закриття своїх підприємств можуть використовувати залишки упаковки або тари на інших потужностях, що виробляють аналогічні харчові продукти і корми.

"Послаблення вимог до імпортерів дозволить швидше постачати українцям продукти, яких вони найбільше потребують. Забезпечення населення всім необхідним має відбуватися безперебійно за будь-яких умов, і це – пріоритетне завдання Уряду", - ідеться у повідомленні.

Доповнення

Кабінет міністрів України схвалив рішення про максимальне спрощення всіх митних процедур.

Українські Національні Новини

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