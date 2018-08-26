В Украине сегодня жарко, дожди ожидаются только на западе
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Сегодня погода в Украине будет преимущественно сухой и жаркой, дожди ожидаются лишь в западных областях. Об этом сообщил Укргидрометцентр, передает УНН.
Так, Винницкой и Житомирской областях температура воздуха достигнет 30-32 градусов тепла, на западе - от 21 до 28 градусов. В северной части Украины, юге и центре воздух прогреется до 28-33 градусов.
На востоке страны температура воздуха прогреется до 27-31 градуса тепла.
В столице сегодня без осадков, температура днем прогреется до 30-32 градусов тепла.
Напомним, согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине в первой половине дня 27-28 августа ожидаются субкомфортных погодные условия.