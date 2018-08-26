В Україні сьогодні спекотно, дощі очікуються лише на заході
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Сьогодні погода в Україні буде переважно сухою і спекотною, дощі очікуються лише в західних областях. Про це повідомив Укргідрометцентр, передає УНН.
Так, Вінницькій та Житомирській областях температура повітря сягне 30-32 градусів тепла, на заході — від 21 до 28 градусів. У північній частині України, півдні та центрі повітря прогріється до 28-33 градусів.
На сході країни температура повітря прогріється до 27-31 градуса тепла.
У столиці сьогодні без опадів, температура вдень прогріється до 30-32 градуси тепла.
Нагадаємо, згідно з графіком ефективної температури за показником Миссенарда, в Україні у першій половині дня 27-28 серпня очікуються субкомфортні погодні умови.