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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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В Украине сегодня снег с дождем и гололедица

Киев • УНН

 • 21812 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. На части Украины сегодня будет идти небольшой снег, местами - с дождем, на дорогах - гололедица. Температура воздуха днем ​​будет колебаться в пределах от 3 градусов мороза до 2 градусов с отметкой "плюс". Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

В Украине сегодня снег с дождем и гололедица

"7 декабря на Левобережье небольшой снег, утром и днем ​​в западных областях мокрый снег и дождь, местами гололед, на остальной территории без осадков", - сообщили синоптики.

На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный (в западных областях - южный), 5-10 м/с.

Температура в Украине от 3° мороза до 2° тепла.

Напомним, в Карпатах местами намело 30 см снега.

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