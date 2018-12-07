В Украине сегодня снег с дождем и гололедица
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. На части Украины сегодня будет идти небольшой снег, местами - с дождем, на дорогах - гололедица. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах от 3 градусов мороза до 2 градусов с отметкой "плюс". Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"7 декабря на Левобережье небольшой снег, утром и днем в западных областях мокрый снег и дождь, местами гололед, на остальной территории без осадков", - сообщили синоптики.
На дорогах местами гололедица.
Ветер северо-западный (в западных областях - южный), 5-10 м/с.
Температура в Украине от 3° мороза до 2° тепла.
Напомним, в Карпатах местами намело 30 см снега.