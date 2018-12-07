В Україні сьогодні сніг з дощем та ожеледиця
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. На частині України сьогодні йтиме невеликий сніг, місцями - з дощем, на дорогах - ожеледиця. Температура повітря вдень коливатиметься у межах від 3 градусів морозу до 2 градусів із позначкою "плюс". Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"7 грудня на Лівобережжі невеликий сніг, вранці та вдень в західних областях мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь; на решті території без опадів", - повідомили синоптики.
На дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер північно-західний (у західних областях - південний), 5-10 м/с.
Температура вдень в Україні від 3° морозу до 2° тепла.
Нагадаємо, у Карпатах місцями намело 30 см снігу.