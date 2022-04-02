В Украине сократили сроки ввода в обращение и эксплуатацию импортных медизделий
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Кабинет Министров Украины принял изменения в ряд постановлений, которыми утверждены технические регламенты в сфере медицинских изделий, которые сегодня действуют в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минздрав.
Детали
Также правительство установило возможность признания результатов оценки соответствия, проведенной иностранными аккредитованными органами, назначенными органами по оценке соответствия в Украине на период военного времени.
Такие изменения помогут урегулировать признание оценки соответствия медицинских изделий требованиям технических регламентов.
Это позволит существенно ускорить процесс ввода в обращение или эксплуатацию необходимых в настоящее время медицинских изделий. Также это будет способствовать снижению их стоимости через уменьшение расходов на проведение оценки соответствия благодаря признанию результатов оценки, проведенной иностранными органами.
В Украине на сегодня работают 13 назначенных органов, которые уполномочены проводить работы по оценке соответствия.
Напомним
Украинцы раскупили лекарства для щитовидной железы: МИНЗДРАВ обещает препараты в аптеках в ближайшее время.