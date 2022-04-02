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Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине
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В Украине сократили сроки ввода в обращение и эксплуатацию импортных медизделий

Киев • УНН

 • 126977 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Кабинет Министров Украины принял изменения в ряд постановлений, которыми утверждены технические регламенты в сфере медицинских изделий, которые сегодня действуют в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минздрав.

В Украине сократили сроки ввода в обращение и эксплуатацию импортных медизделий

Детали

Также правительство установило возможность признания результатов оценки соответствия, проведенной иностранными аккредитованными органами, назначенными органами по оценке соответствия в Украине на период военного времени.

Такие изменения помогут урегулировать признание оценки соответствия медицинских изделий требованиям технических регламентов.

Это позволит существенно ускорить процесс ввода в обращение или эксплуатацию необходимых в настоящее время медицинских изделий. Также это будет способствовать снижению их стоимости через уменьшение расходов на проведение оценки соответствия благодаря признанию результатов оценки, проведенной иностранными органами.

В Украине на сегодня работают 13 назначенных органов, которые уполномочены проводить работы по оценке соответствия.

Напомним

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