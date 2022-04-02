В Україні скоротили терміни введення в обіг та експлуатацію імпортованих медвиробів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до низки постанов, якими затверджені технічні регламенти у сфері медичних виробів, що сьогодні діють в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на МОЗ.
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Також Уряд встановив можливість визнання результатів оцінки відповідності, проведеної іноземними акредитованими органами, призначеними органами з оцінки відповідності в Україні на період воєнного часу.
Такі зміни допоможуть врегулювати визнання оцінки відповідності медичних виробів вимогам технічних регламентів.
Це дасть змогу суттєво пришвидшити процес введення в обіг та\або експлуатацію необхідних у цей час медичних виробів. Також це сприятиме зниженню їхньої вартості через зменшення витрат на проведення оцінки відповідності завдяки визнанню результатів оцінки, проведеної іноземними органами.
В Україні на сьогодні працюють 13 призначених органів, які уповноважені проводити роботи з оцінки відповідності.
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