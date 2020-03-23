В Украине растет спрос на товары

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 105474 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108234 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 110163 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 108703 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 118829 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102089 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106240 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106808 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131700 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130507 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Украине растет спрос на товары

В Украине растет спрос на товары

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. За год розничный товарооборот украинских предприятий розничной торговли вырос на 17,8%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Так, за два месяца этого года розничный товарооборот отечественных предприятий розничной торговли составил 128,6 млрд грн.

Больше всего товаров продали предприятия столицы - на 34,8 млрд грн, что на 11% больше, чем в прошлом году.

Далее следует Днепропетровская область - на 17 млрд грн, что на 16% больше, чем в прошлом году.

Третье место в списке занимает Харьковская область с показателем 14,1 млрд грн (+ 15%).

Меньше всего товаров в течение отчетного периода продали предприятия розничной торговли Луганской области (1,6 млрд грн), Буковины (2,4 млрд грн) и Тернопольской области (2,7 млрд грн).

Напомним, производители продуктов питания сейчас работают в усиленном режиме.

"Наш Яготинский завод в эти дни работает как зверь. Производя 310-320 тонн продукции вместо обычных 270. Заявки торговли обеспечиваем полностью", - написал в Facebook Александр Деркач.

На полную мощность работает и крупнейший производитель курятины "Наша Ряба", компания МХП. В виду того, что курятина имеет противовирусные свойства - спрос на нее сейчас повышен.

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