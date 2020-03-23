В Украине растет спрос на товары
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. За год розничный товарооборот украинских предприятий розничной торговли вырос на 17,8%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Так, за два месяца этого года розничный товарооборот отечественных предприятий розничной торговли составил 128,6 млрд грн.
Больше всего товаров продали предприятия столицы - на 34,8 млрд грн, что на 11% больше, чем в прошлом году.
Далее следует Днепропетровская область - на 17 млрд грн, что на 16% больше, чем в прошлом году.
Третье место в списке занимает Харьковская область с показателем 14,1 млрд грн (+ 15%).
Меньше всего товаров в течение отчетного периода продали предприятия розничной торговли Луганской области (1,6 млрд грн), Буковины (2,4 млрд грн) и Тернопольской области (2,7 млрд грн).
Напомним, производители продуктов питания сейчас работают в усиленном режиме.
"Наш Яготинский завод в эти дни работает как зверь. Производя 310-320 тонн продукции вместо обычных 270. Заявки торговли обеспечиваем полностью", - написал в Facebook Александр Деркач.
На полную мощность работает и крупнейший производитель курятины "Наша Ряба", компания МХП. В виду того, что курятина имеет противовирусные свойства - спрос на нее сейчас повышен.