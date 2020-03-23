В Україні росте попит на товари

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КИЇВ. 23 березня. УНН. За рік роздрібний товарообіг українських підприємств роздрібної торгівлі зріс на 17,8%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Так, за два місяці цього року роздрібний товарообіг вітчизняних підприємств роздрібної торгівлі становив 128,6 млрд грн.

Найбільше товарів продали підприємства столиці – на 34,8 млрд грн, що на 11% більше, ніж торік.

Далі йде Дніпропетровська область – на 17 млрд грн, що на 16% більше, ніж торік.

Третє місце у списку посідає Харківська область із показником 14,1 млрд грн (+15%)

Найменше товарів протягом звітного періоду продали підприємства роздрібної торгівлі Луганщини (1,6 млрд грн), Буковини (2,4 млрд грн) та Тернопільщини (2,7 млрд грн).

Нагадаємо, виробники продуктів харчування нині працюють в посиленому режимі.

"Наш Яготинський завод в ці дні працює як звір. Виробляючи 310-320 тонн продукції замість звичайних 270. Заявки торгівлі забезпечуємо повністю", - написав у Facebook Олександр Деркач.

На повну потужність працює і найбільший виробник курятини "Наша Ряба", компанія МХП. З причини того, що курятина має противірусні властивості - попит на неї зараз підвищений. 

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