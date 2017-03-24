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В Украине ранними зерновыми засеяно более четверти запланированных площадей

В Украине ранними зерновыми засеяно более четверти запланированных площадей

Киев • УНН

 • 11639 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. По состоянию на 24 марта посев яровых зерновых культур проведен на площади 620 тыс. га, или 26% к прогнозу (2402 тыс. га), передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

В частности, ранними зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно:

- яровой пшеницей - 20 тыс. га, или 10% к прогнозу (190 тыс. га)

- ярым ячменем - 430 тыс. га, или 25% к прогнозу (1728 тыс. га);

- овсом - 26 тыс. га, или 13% к прогнозу (208 тыс. га)

- горохом - 144 тыс. га, или 52% к прогнозу (276 тыс. га).

Как уже сообщалось ранее, вся посевная площадь под урожай 2017 года можно ожидать на уровне 26,8 млн га (на уровне 2016 года).

Зерновые культуры прогнозируется посеять на площади 14,4 млн га (54% в структуре посевных площадей). Посев яровых зерновых культур планируется на площади 7,2 млн га, в том числе ранних яровых зерновых - 2,4 млн га.

Как сообщал УНН, 9 марта стартовала весенняя посевная компания в Украине.

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